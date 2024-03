Comparte

El nuevo director de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna, ofreció disculpas en nombre de la institución por los hechos protagonizados por el anterior jefe de la policía civil, Sergio Muñoz, quien fue formalizado por violación de secreto y que, además, se encuentra en prisión preventiva.

La declaración la dio este jueves en La Moneda, luego de reunirse con la ministra del Interior, Carolina Tohá; y el subsecretario de la misma cartera, Manuel Monsalve.

“Aprovecho la ocasión de pedir disculpas a los y las ciudadanas, a los y las detectives y las autoridades que nos acompañan por la situación que hemos estado viviendo, lo que hemos representado como institución”, dijo.

“Son conductas individuales, pero que no tienen cabida en la institución. No las hemos aceptado y no las aceptaremos. Aquí estamos para trabajar, para seguir demostrando y que podemos y debemos seguir luchando por un Chile más seguro”, agregó.

Asimismo, Cerna instó “a todas y todos los detectives que integran la PDI que sigamos trabajando con mayor ahínco, con mayor dedicación, con mayor esmero, para demostrar que la institución está por sobre las personas. Nuestros ideales de luchas por el bien, sin dudar ni temer, están cada día más fuertes“.