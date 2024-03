Comparte

El pasado miércoles la comediante Belén Mora se convirtió en la ganadora de ‘Top Chef Vip‘, programa culinario de CHV, en el cual ganó $30 millones.

Gianella Marengo y Alonso Quintero fueron los contrincantes de la actriz en la prueba final, que consistió en un menú de tres tiempos, que debieron preparar solo en tres horas.

A esto se sumó la dificultad que, a las dos horas de haber iniciado la prueba, debían presentar sus entradas, el plato de fondo treinta minutos después y el postre al final.

¿Qué hará Belén Mora con el millonario premio?

En conversación con las redes sociales de la estación, la comediante reveló sus planes para los 30 millones de pesos que ganó.

“Voy a pagar deudas y voy a guardar una colita para algo“, partió señalando, para luego agradecer el apoyo que tuvo de su pareja, Toto Acuña.

“Si no fuera por su apañe, el apoyo, la contención y el amor que él me entrega, no podría haber estado acá. Te amo mi amor”, repasó.