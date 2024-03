Comparte

El nuevo director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna, decidió no renovar el contrato de arriendo de la casa que utilizó su antecesor Sergio Muñoz, ubicada en la comuna de Las Condes, Región Metropolitana.

Según informó este viernes la PDI, la vivienda es de propiedad de la Fuerza Aérea de Chile (Fach) y es arrendada por la institución desde el 2019.

“El Director General, Eduardo Cerna, dispuso con fecha 20 de marzo del 2024, la no renovación del contrato de arriendo, el que finaliza en mayo de este año”, indicó la policía civil.

Por lo anterior, comunicaron que la máxima autoridad de la PDI “no habitará esta propiedad”.

El inmueble está emplazado en un terreno de 5.450 m², está ubicado en Camino La Viña, sector de San Damián, comuna de Las Condes y está avaluada en $2.538 millones, según detalla Ex-Ante.

El citado medio indica también que cuenta con cancha de tenis, piscina, jacuzzi, camarín, pileta, sala de eventos, salón de juegos, bar y sala de lectura.

Director general de la PDI ofrece disculpas

La máxima autoridad de la PDI ofreció disculpas este miércoles por los hechos protagonizados por el exdirector de la institución, Sergio Muñoz, quien fue formalizado por violación de secreto.

“Aprovecho la ocasión de pedir disculpas a los y las ciudadanas, a los y las detectives y las autoridades que nos acompañan por la situación que hemos estado viviendo, lo que hemos representado como institución”, expresó desde La Moneda.

Bajo esa línea, sostuvo que “son conductas individuales, pero que no tienen cabida en la institución. No las hemos aceptado y no las aceptaremos”.