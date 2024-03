Comparte

Jorge Faurie, el embajador argentino se disculpó con Chile tras protagonizar una polémica en la relación bilateral. El diplomático trasandino señaló que “mi país ya era potencia agrícola mientras ustedes recién aprendían a comer” y, además, habría ninguneado al delegado presidencial de Los Andes.

Según informó El Mostrador, el episodio se registró el pasado viernes 15 de marzo y generó cuatro oficios enviados a La Moneda y Cancillería. El incidente alcanzó tal magnitud que desde el Palacio habrían pedido al Ministerio de Relaciones Exteriores “adoptar medidas” por las expresiones “irrespetuosas”.

Embajador argentino se disculpó

En conversación con T13, el representante argentino se refirió a los comentarios, asegurando que, en materia agraria, “hemos hablado en algún momento de la capacidad agrícola que tiene la República Argentina, pero no en el contexto del delegado presidencial”.

Respecto a la polémica por el ninguneo a la autoridad provincial de Los Andes, Faurie le habría negado el saludo al delegado presidencial Cristian Aravena y habría comentado en la reunión: “¿Qué es eso, qué es un delegado? Nuestro gobierno no reconoce tal cargo y no le atribuye ninguna importancia ni validez a la misma”.

Sin embargo, en entrevista con el citado medio, el diplomático negó aquello, señalando que “cuando se me habló de la figura del delegado presidencial, pregunté en qué consistía, qué era, porque no la conocía. Punto”.

En cuanto a la posibles medidas que pueda adoptar el Ministerio de Relaciones Exteriores, el embajador señaló que “nadie me manifestó sentirse molesto” por los hechos. Al mismo tiempo, lamentó que la polémica escalara a molestia en el parlamento.

“Lamento que lo sientan así. Si la frase mía le causó falta, sintieron, se sintieron molestos, bueno, habrá que pedir disculpas sobre esta vez particular. No, no eran con esta intención”, sostuvo.

Por último, Faurie aseguró que, a su parecer, “el tema no tiene la relevancia que ha generado estas últimas horas. Creo que fue una parte de un diálogo entre dos delegaciones. Allí ha estado el contenido de la conversación”, cerró.