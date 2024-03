Comparte

Esta semana fue denunciado un brutal caso de bullying contra un estudiante con discapacidad en la comuna de Isla de Maipo, Región Metropolitana.

La víctima, quien padece espina bífida, fue golpeado por un compañero en su sala de clases. Ambos son estudiantes del colegio María Reina Inmaculada.

El ataque fue grabado por un tercero y posteriormente compartido en redes sociales donde se viralizó, generando la reacción de las autoridades.

Nicolás Cataldo, ministro de Educación, condenó “enérgicamente” el caso y señaló que actualmente investigan si el establecimiento educacional “cumplió con los protocolos correspondientes y se ajustó a la normativa”.

Por su parte, Defensoría de la Niñez calificó el hecho de maltrato y solicitó “no viralizar el video por respeto a su intimidad” de la víctima.

“Nadie se merece este tipo de violencia“

Este nuevo caso de bullying también generó la reacción de parlamentarios, entre ellos Catalina del Real, diputada y presidenta de la Comisión de Discapacidad, quien lo catalogó como “un hecho terrible, de la mayor gravedad, que condenamos categóricamente”.

“Nadie se merece este tipo de violencia y menos aún, un menor en situación de discapacidad. Yo me pregunto dónde están los padres de ese agresor que no le enseñaron valores ni compasión. Dónde está el colegio y sus profesores que no percibieron, ni frenaron, ni denunciaron esta situación tan grave de violencia y bulling”, expresó la diputada.

“Vamos a citar al ministro Cataldo a la Comisión de Discapacidad de la Cámara, para que nos informe detalladamente sobre esta situación, las medidas que están adoptando y los protocolos en estos casos tan graves”, señaló la diputada.

Por su parte Stephan Schubert, diputado de la Comisión de Educación, condenó la violencia que se vive en los establecimientos educacionales, los cuales “deberían ser lugares seguros”.

“Hace pocos días, un alumno con una discapacidad fue golpeado por un compañero en la sala de clases. Hace pocos días, dos alumnas tienen una riña en un liceo en la ciudad de Temuco, donde ehabría involucrada además un arma aparentemente de fuego”, comentó.

“Esperamos que se investigue y sancione duramente ambos hechos de violencia, así como también que el Ministerio establezca políticas públicas urgentes para irrumpir en los establecimientos donde hay violencia desatada (…) Aquí rápidamente el Ministerio debe actuar”, señaló.