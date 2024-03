Comparte

La noche de este viernes la comunicadora Faloon Larraguibel fue víctima de un violento robo en la vía pública.

Por medio de su cuenta de Instagram la influencer manifestó su angustia e indicó que los delincuentes se llevaron incluso pertenencias de sus hijos.

“Me acaban de romper el vidrio de la camioneta y me robaron todo. Me robaron todo, todo“, señaló Faloon llorando en una historia.

Notoriamente afectada, la comunicadora detalló: “Traía las maletas… ¡y se llevaron todo estos perros de mierda! Se llevaron la ropa de los niños, mis maletas… tantas cosas, tantas cosas…“.

Se presume que al momento del robo la exchica Yingo tenía sus cosas preparadas en el vehículo para trasladarse a Perú, donde se integrará a “Ganar o Servir”, nuevo reality de Canal13.

Este hecho se suma al difícil momento que enfrenta la exchica Yingo, quien recientemente fue víctima de violencia intrafamiliar.

