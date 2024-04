Comparte

Este lunes, la ministra Vocera de Gobierno, Camila Vallejo, abordó las relaciones diplomáticas con Venezuela, reiterando que romperlas significaría “regalar impunidad a los delincuentes“.

En ese sentido, el excanciller, Ignacio Walker, se refirió al tema que se basa en el crimen de Ronald Ojeda, asegurando que “(el fiscal) está trabajando sobre la base de la hipótesis de un móvil político desde Venezuela”.

“Él ha descartado otras (posibilidades) sobre delincuencia común. Este fue un secuestro bastante atípico en el sentido de que no fue extorsivo, no hubo requerimientos de dinero, de pagos, por lo tanto, él ha dicho ‘mire, lo que me queda es indagar e investigar el tema del supuesto o posible móvil político desde Venezuela'”, dijo en conversación con “La Mañana de Agricultura”.

Caso Ojeda

Frente al asesinato de Ojeda, Walker explicó que el exmilitar “fue uno de 33 oficiales del ejército bolivariano, no solo en ser dado de baja, sino que fue detenido, torturado, y ahí él escapó de esa cárcel. Llegó a Chile, y se le dio el asilo político correspondiente”.

Por ese motivo, el exministro aseveró que se conduce a explorar la eventual vía de motivaciones políticas.

A eso, sumó que “usted menciona un segundo hecho importante; que es la declaración muy desafortunada, una verdadera provocación, del canciller venezolano que hace un par de semanas dice: ‘El tren de Aragua es una ficción, eso no existe’. Bueno, esa es una bofetada a Colombia, Ecuador, Perú y Chile”.

¿Cómo se evalúan las relaciones?

Consultado sobre los vínculos, Walker manifestó que “(…) cuando uno está en esta hebra de investigación criminal sobre el posible o supuesto móvil político desde el régimen de Maduro, se debe abrir el abanico de posibilidades, de cooperación penal internacional”.

“Ahora, aquí ha habido ciertamente un deterioro en la relación bilateral entre Chile y Venezuela (…) Venezuela hoy en día es una dictadura, corrupta, brutal, sostenida por la inteligencia cubana”, declaró.

“Por eso la relación es tensa, porque no estamos satisfechos con la forma de colaboración o no colaboración de parte de Venezuela. Ahora, ¿amerita eso romper relaciones diplomáticas hoy día? Yo creo que no”, reflexionó.

Sin embargo, enfatizó en que “si se llegase a acreditar en la investigación criminal del fiscal Barros que existe una participación del régimen de Maduro en el asesinato del teniente Ronald Ojeda en territorio chileno, evidentemente que en ese caso habría que romper relaciones diplomáticas, porque afectaría la soberanía”.