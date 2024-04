El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, denunció este jueves que le impidieron salir del país, pese a que no tiene medidas cautelares al respecto.

A través de su cuenta de X, el edil comunal, acusó que “hoy me impidieron viajar fuera de Chile por tres días. No tengo ninguna medida cautelar”.

También apuntó que el “Fiscal me amenaza con detenerme”.

“Esto es un atentando a la democracia y una medida autoritaria e inconstitucional. Ejerceré todas las acciones legales para frenar estas arbitrariedades”, expresó en la red social.

Noticia en desarrollo…

