El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, abordó este viernes la formalización en su contra por los delitos de cohecho, fraude al fisco, administración desleal, entre otros, en el marco del caso Farmacias Populares.

En un punto de prensa realizado en la comuna que lidera, dijo que “ha llamado la atención profundamente la disparidad de criterios para abordar temas de criterios en nuestra sociedad y no sólo de este gobierno, sino que también en los anteriores, sobre todo”.

“Aquí hay una selectividad muy relevante. Uno se pregunta: ¿A quién vamos a demandar por fraude al fisco porque se hallan vencidos tres millones de vacunas cada año, en los últimos dos años?”, cuestionó.

Más adelante, el edil del Partido Comunista (PC) apuntó que “algunos comentaristas en los medios plantearon que yo estaba poniendo en riesgo la institucionalidad“.

“No es un tema de Daniel Jadue, es un tema de la responsabilidad de toda la institucionalidad que ante la ciudadanía ha perdido toda credibilidad y que hace absolutamente plausible que uno tenga serias dudas en acerca de la independencia de los poderes”, manifestó.

Daniel Jadue acusó que “a mí ya se me juzgó”

La autoridad comunal también se refirió al llamado de “prudencia” a la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien le pidió “más humildad” luego que Jadue arremetiera en contra del presidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE).

“Establece normas, llama e induce a error. Yo creo que aquí uno tiene que hacerse cargo de lo que uno plantea y ella ha planteado cosas que yo no comparto, con todo el respeto que le tengo a la ministra Tohá, por lo tanto, yo pido prudencia a todos y todos“.

“A mí ya se me juzgó (…) El señor del Consejo de Defensa del Estado me condenó antes de iniciar un debido proceso. O sea, la irresponsabilidad de ese caballero no está a la altura del puesto”, apuntó la autoridad comal.

“Yo estoy plenamente tranquilo, porque en la capeta investigativa está acreditado que no hay ni un peso que ha llegado ni al bolsillo ni al entorno del alcalde Jadue y eso es lo más relevante. Aquí se está construyendo un caso que busca inhabilitarme“, acusó el alcalde de Recoleta.

“Esta investigación si lleva casi tres años, por qué no me formalizaron hace un año, hace seis meses o seis meses más”, agregó.