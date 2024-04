Comparte

El presidente de la Asociación de víctimas de violencia rural, Alejo Apraiz, valoró la decisión del Tribunal Oral en Lo Penal de Temuco de declarar culpable a Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), de delitos por la Ley de Seguridad del Estado.

“La justicia tan esperada está llegando, pero sabemos que el señor Llaitul no es solamente el responsable de todos estos actos. Hay más personas que deben ser perseguidas y deben ser enjuiciadas”, advirtió en conversación con La Mañana de Agricultura.

“El pueblo mapuche tiene demandas que son muy entendibles, pero hay un grupo de violentistas, que han tomado la causa mapuche, la han desvirtuado y se han preocupado del robo de madera para hacerse de dinero fácil. Lo han hecho única y exclusivamente para ganar dinero”, aseguró.

Por otro lado, respecto de un posible recrudecimiento de la violencia tras la lectura de sentencia a Llaitul, Apraiz expresó que “cada vez que ha habido algún juicio condenatorio a alguno de los miembros de estas organizaciones ilícitas, los atentados han recrudecido”.

“Esperemos que en esta oportunidad, producto del trabajo que están haciendo las Fuerzas Armadas y Carabineros en la zona, podamos impedir la acción de atentados. La Araucanía y el cono sur de la Región del Biobío ha sido objeto de violencia hace más de 26 años, la región está cansada, disminuida”, añadió.

Respecto de los 25 años de presidio que solicitó la Fiscalía para Llaitul, el presidente de la Asociación sostuvo que “imagino que si le dieron esa cantidad de años, es porque es lo que corresponde, pero la sensación nuestra es que siempre va a ser poco”.

“Esta persona, uno de los ideólogos de la violencia en La Araucanía, debiera pagar en cárcel el resto de su vida”, sentenció.

En la instancia, Alejo Apraiz además abordó el panorama actual que se vive en la región, reconociendo que si bien “ha bajado un poco la cantidad de atentados, no ha sido así con la violencia de los atentados. La rudeza ha sido muy superior a lo que se había visto anteriormente”.

“Han bajado los números de atentados, pero nuestra sensación es que la violencia sigue de la misma forma que hace cinco o diez años atrás. El motivo por el que vemos que han bajado la cantidad de atentados es por los patrullajes y la acción que hacen las FF. AA. y Carabineros, han estado dando resultados”, expresó.

“Sabemos que es un poco complicado, pero lo que nosotros debiéramos normalizar es que no existan atentados. Cuando en La Araucanía se producen atentados, quemas de iglesias, de galpones, camiones, escuelas, incluso en la misma ciudad de Temuco, la gente normal no se entera, eso no puede ser”, afirmó.

“Insisto que el señor Llaitul es uno solo y debemos esperar que el Estado tenga la misma decisión de tomar detenidos a los que hoy día todavía siguen cometiendo estos atentados. Lo que nosotros esperamos como Asociación de víctimas es que estos atentados se terminen”, declaró.