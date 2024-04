Comparte

Este viernes 26 de abril se concretará la primera reducción de la jornada laboral, pasando de 45 a 44 horas semanales.

Ad portas de dicho hecho, el Director del Trabajo, Pablo Zenteno, explicó que “hemos emitido el dictamen 235, que aclara cuál es la facultad que tiene el empleador para adecuar la jornada diaria de trabajo, en el evento de no existir un acuerdo en términos que señala la regla del artículo tercero transitorio de la ley”.

En esa línea, y consultado por el método de control, Zenteno aseguró que “lo que ocurre hoy es que las empresas tienen un sistema de registro de asistencia moderno, electrónico, y ellos están autorizados bajo la legislación actual”.

Sin embargo, manifestó en “La Mañana de Agricultura” que “las (formas) anteriores aún son válidas, así como también los de asistencia más clásicos, como el libro”.

Artículo 22

Frente al artículo 22 y qué ocurrirá con dicho tema, Zenteno dijo que “ahí hay toda una discusión, que tiene que ver con la finalidad que perseguía esta modificación”.

“La ley de 40 horas pretende, por un lado, reducir la jornada, pero también dar certeza de la jornada, dar mayor claridad de cuando yo tengo tiempo para descansar, para hacer mis actividades personales, teniendo claro cuando debo trabajar”, declaró.

“(…) Pero, como todos los derechos laborales, no es una norma que puede ser renunciada, o sea, si yo laboro en una tarea que tengo fiscalización superior inmediata, que hay control, que debo llegar a una hora, podría ser una situación que calzara en el artículo 22 inciso segundo nuevo o no, pero no se puede, por acuerdo, renunciar a ese derecho de tener jornada”, destacó.

Fiscalización

Sobre los planes de inspección, el director expuso que “cada vez que entra una nueva ley en vigencia, la DT tiene que tomar varias medidas para acompañar el cumplimiento, y nosotros lo hemos hecho como corresponde”.

Por ello, informó que habrá programas de fiscalización y se evalúan algunos especiales.

Finalmente, Zenteno recordó que esto se implementará de forma gradual; es decir, al 2028 se alcanzarán las 40 horas.