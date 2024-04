Comparte

Continúan dando que hablar las palabras que emitió Carla Jara en el programa ‘Podemos Hablar‘ el pasado viernes.

Esto, luego de que se refiriera al quiebre que tuvo con su ahora expareja, el animador Francisco Kaminski, quien le fue infiel.

Fue en el programa donde la ex ‘Mekano’ se refirió a los intentos que ambos tuvieron, por tener otro hijo.

“Nosotros llevábamos cuatro años intentando tener otro hijo“, expresó Jara en el espacio televisivo.

Recordemos que la ahora expareja tiene un hijo en común, Mariano, de 10 años. Sin embargo, ambos buscaban darle un hermanito.

En esta línea, continuó: “Fue muy difícil porque yo sí me quedé embarazada de manera natural, pero el embrión se fue a una trompa y tuve que ir a urgencias por una hemorragia y me tuvieron que cortar una trompa. Nuestras probabilidades se acortaron en un 50 por ciento“.

De esta forma, Carla Jara relató que junto a Kaminski intentaron otros métodos, como la inseminación y luego la fertilización in vitro, situaciones que marcaron su relación.

Las declaraciones de Carla Jara

“Tuve que pasar por todo un proceso, pero Kami (como le dice a Kaminski) estuvo ahí conmigo. Me decía ‘vamos mi amor, tú podí’, era una relación sólida pasando por un proceso difícil“, partió señalando.

Luego se refirió a la fertilización in vitro, de la cual lograron obtener “cuatro embriones que estaban aptos para ser implantados. Yo me implanté dos primero, pero los perdí a las dos semanas“.

“A los meses después yo me implanto los otros dos huevitos, después de conversar con él y decirle ‘mi amor, estoy preparada. ¿Tú estás preparado? Sí. Entonces vamos, intentémoslo de nuevo“, añadió luego.

Tras múltiples exámenes, ambos se encontraban esperanzados de que este proceso funcionaría.

“Me los puse y bueno, desgraciadamente esos huevitos… uno se va a la trompa, hay que volver a cortar la trompa, pero otro sigue en el útero. Y seguimos con fe, esperanza, Kami me decía ‘confiemos en que va a estar todo bien’“, repasó Jara.

No obstante, este nuevo intento no tuvo un buen resultado, ya que tras realizarse una ecografía, el huevo no tenía latidos.

“Nos tomamos de la mano, lloramos, lloramos en la misma clínica. Bajamos, lloramos mucho rato abrazados, sin entender por qué la vida no nos daba otro hijo“, recordó.

En aquella oportunidad, sus cercanos le decían: “‘Todo pasa por algo, la vida es sabia’ (…) Y decidimos no intentarlo más y quedarnos solamente con Mariano. Yo en ese momento le preguntaba al universo, ¿por qué? ¿Por qué la vida no me quiere dar otro hijo?”.

“Hoy lo entiendo. Probablemente hoy mi separación sería mucho más dura con dos hijos o con tres si es que hubiesen llegado a nacer los dos huevos que me implanté.Y de ahí uno se da cuenta que la vida de verdad es sabia, que uno finalmente tiene la vida escrita y la vida no quiso darme otro hijo con Kami porque sabía que esto iba a pasar“, reflexionó sobre el tema.