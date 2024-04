Comparte

La participante de ‘Gran Hermano‘ Argentina, Juliana Scaglione, compartió un inesperado mensaje en medio del encierro.

Cabe señalar que hace unos días abandonó la casa estudio, para someterse a unos exámenes médicos, tras experimentar inconvenientes en el encierro.

Una vez regresó, le comunicó una importante noticia a sus compañeros de encierro y televidentes: Fue diagnosticada con leucemia.

“Tengo algo que es una verga(sic), pero que no tengo que andar de tratamiento y por ende, como es nivel uno y no es en nivel cuatro, puedo seguir estando acá adentro. Chicos, tengo leucemia grado 1. Y no es joda, no es chiste. No es nada”, expresó en la oportunidad.

Tras esto, la jugadora conocida como ‘Furia’, confirmó que continuaría en la competencia, al interior de la casa de Gran Hermano.

“Me tengo que sacar sangre todos los meses, pero quédense tranquilos que estoy bien porque si no no estaría acá adentro. Me hubieran internado y ya no podría seguir en el juego. Mi idea es seguir adelante con todo esto que es mi vida, igual que la de todos ustedes“, aclaró la concursante.