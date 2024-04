Comparte

La animadora Pamela Díaz tomó una radical decisión, luego de que hace unos cuantos días el helicóptero en el que viajaba sufriera un desperfecto, que obligó a realizar un aterrizaje forzoso.

Frente a este hecho, la comunicadora a través de las redes informó que tomó una importante decisión, que tiene relación con sus hijos.

“Estoy viendo mis cosas por mis niños, por si me pasa algo“, partió señalando la ex ‘Tierra Brava’ en sus redes, según consigna Publimetro.

La radical decisión de Pamela Díaz

Luego prosiguió, y enfatizó que “después del helicóptero, hay un antes y después en mí“.

Tras esto, reveló la decisión que tomó: “Si a los niños no los vieron los papás antes, no los van a ver cuando esté muerta, creo yo. No les voy a dejar mis cosas, nica...”.

Esta decisión la emitió desde una notaría, señalando además que su madre se quedaría con sus hijos menores de edad, Mateo y Pascuala.

Recordemos que Díaz, en múltiples oportunidades, ha manifestado que sus exparejas no se han hecho cargo de sus hijos de la manera que corresponde.

El incidente que sufrió Diaz en helicóptero

El pasado 10 de abril Pamela Díaz anunció que viajaría en helicóptero en sus redes sociales.

Su alegría duró poco, pues luego se dio a conocer que el vehículo sufrió un desperfecto técnico, por lo que debió realizar un aterrizaje forzoso.

Según información preliminar proporcionada por Carabineros, el piloto, Nicolás Andrés Bornand Alcoholado, detectó una falla en la turbina del helicóptero, lo que lo obligó a realizar un descenso imprevisto en un sector de Las Brisas de Chicureo.