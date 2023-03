Comparte

El Sistema de Admisión Escolar (SAE) es un mecanismo centralizado de admisión escolar que se utiliza en todo Chile desde el año 2019. En la etapa regular del proceso de admisión, participan todos los individuos que deben matricularse en algún establecimiento escolar de dependencia estatal o que recibe aportes del Estado. Cada individuo debe postular a una lista de establecimientos donde desea matricularse, ordenándolos según su preferencia.

Luego de que el plazo para postular ha concluido, el sistema utiliza un algoritmo de asignación que posee criterios de prioridad. Los estudiantes que cumplen con los criterios de prioridad son asignados en primer lugar al nivel correspondiente en la escuela.

Luego de la etapa regular, se realiza una etapa complementaria con los estudiantes que no fueron asignados o no participaron de la primera. En último lugar, ocurre el período de regularización general, donde los estudiantes que no fueron asignados en ninguna etapa pueden matricularse en los establecimientos que aún tengan vacantes, por orden de llegada.

En Acción Educar analizamos los resultados del proceso de admisión del SAE para el año académico 2023, utilizando los datos provistos por el Ministerio de Educación. Este análisis se realiza considerando los resultados de los procesos anteriores, desde el año 2019.

Principales resultados

Asignación

Se observa una caída brusca en el porcentaje de participantes que fue asignado a su primera preferencia, desde 55,6% a 49,1%. Dado que este porcentaje suele asociarse con la satisfacción con el sistema, se trata de una evolución preocupante.

Sobre este punto, el investigador de Acción Educar y autor del estudio, Manuel Villaseca, afirma que “la eficacia y legitimidad de un sistema de admisión centralizado, lejano a la experiencia cotidiana de las familias, depende fuertemente de su capacidad de asignar los postulantes a sus primeras preferencias”.

En ese sentido, agrega que "una de las principales cifras de evaluación del sistema es qué tanto quedan los estudiantes donde quieren estar. Si eso cae, significa que está bajando la eficacia del sistema de admisión".

Por otro lado, el número de no asignados creció un 24,5% respecto al año 2021 y es el más alto desde que se comenzó a implementar el Sistema de Admisión Escolar. Al mismo tiempo, cayó el porcentaje de participantes que es asignado en una de sus primeras tres preferencias, desde un 83,6% a un 80,8%.

Preferencia de las familias

Se muestra que consistentemente a través de los procesos, los individuos postulan en primera preferencia a un establecimiento particular subvencionado. En específico, un 69,1% de los participantes colocó en primer lugar de sus preferencias a un particular subvencionado para ingresar en 2023. A su vez, 4 de cada 10 (39,1%) participantes sólo postula a establecimientos de dicha dependencia.

“Esto vuelve a poner de manifiesto no sólo la importancia de la provisión mixta en el sistema subvencionado por el Estado, sino la calidad superior que deriva de su existencia”, señala el autor del análisis, Manuel Villaseca.

Al analizar por región, este porcentaje varía sin dejar de ubicarse sobre el 50% de los individuos participantes. Por ejemplo, en la Región Metropolitana, 3 de cada 4 primeras preferencias son para un particular subvencionado (74,5%).

Postulantes y vacantes del proceso

Entre 2021 y 2022 existió un aumento brusco (+23,8%) en el número de postulantes, que no fue correspondido totalmente por un aumento en el número de vacantes (+6,0%). Lo anterior indica que la oferta educativa no fue capaz de anticipar el aumento ocurrido ni de absorberlo en forma flexible.

Los establecimientos particulares subvencionados son responsables de gran parte de la respuesta de la oferta educativa. En efecto, las escuelas de dicha dependencia aumentaron sus vacantes un 9,2% entre 2021 y 2022 (44.404 vacantes), lo que corresponde a un 70,3% del aumento en la oferta total. Por el otro lado, las escuelas de dependencia fiscal aumentaron sólo un 3,3% su oferta (18.758 vacantes).

Hay varias observaciones a realizar a los resultados por nivel de enseñanza:

Por primera vez desde que existe el proceso, se observa un aumento de los postulantes en todos los niveles de enseñanza.

La enseñanza media concentra un tercio del aumento en el número de postulantes, con I° medio alcanzando un 12,7%.

Los niveles de enseñanza básica concentran un 59% del aumento en el número de postulantes. Adicionalmente, se observa un aumento del estrés impuesto sobre la matrícula total, observado en la razón de vacantes a postulantes, que aumenta en todos los niveles.

Los establecimientos particulares subvencionados aumentaron sus vacantes en todos los niveles, excepto en pre kínder (donde disminuyeron en 1%). Lo anterior indica que su capacidad de responder a los cambios en la demanda es saludable. En cambio, el sector municipal falló en adaptarse en 5 niveles de enseñanza, disminuyendo su número de vacantes. Por ejemplo, en 3° básico, donde el número de postulantes aumentó un 72,5%, las vacantes municipales cayeron un 5,1%.

“El comportamiento de la oferta educativa, que no correspondió totalmente al aumento de postulantes, específicamente en el sector de administración fiscal, indica que el sistema educativo tiene baja flexibilidad para responder a shocks positivos en la demanda por matrícula. Hay factores que podrían favorecer dichos aumentos, como, por ejemplo, los influjos migratorios y el retorno de desvinculados del sistema”, puntualiza el investigador de Acción Educar.