Recientemente algunos diputados y diputadas que habían renunciado a sus partidos (PDG y RN), anunciaron la creación de la nueva bancada de Independientes – Social Cristiano para generar un trabajo mancomunado en la Cámara Baja.

Al respecto, la congresista e integrante de esta bancada, Yovana Ahumada, se refirió en entrevista con Soy Chile TV a las prioridades que tendrán en el Parlamento y la batería de proyectos que pretenden presentar en marzo.

La parlamentaria enfatizó que uno de los temas que los unen es la crisis de seguridad que afecta al país: "Principalmente el tema de seguridad, porque esto no es algo que solo nos afecte a nosotros en el norte ni tampoco a La Araucanía, sino que esto ya es de manera transversal. Hoy día tenemos un conflicto muy importante en seguridad, donde todos los vecinos y vecinas están haciendo un llamado a poder ejecutar, a que efectivamente demos respuestas a esta problemática”.

Dentro de las prioridades como bancada, la legisladora apuntó a las iniciativas que dicen relación con la familia y protección de la infancia: “Estamos trabajando en esa línea para levantar propuestas, a partir de marzo vamos a llegar con ideas y proyectos porque creemos que trabajando en la base de la sociedad que son las familias. Creo que esto es algo que se olvidó durante mucho tiempo y también es nuestro enfoque”, sostuvo.

Sobre la postura de la bancada ad portas de discutir la reforma constitucional en el Congreso, Ahumada comentó que “queremos asegurar la participación de todos a nivel territorial. Nosotros estábamos en contra de este proceso que partió sin un plebiscito de entrada, por lo tanto no vamos a validar en general este proceso, sin embargo vamos a ser partícipes con indicaciones buscando mejorar la participación de todas las regiones en su diversidad".

Finalmente, sobre las ayudas sociales, la diputada expresó que “las necesidades de la gente no se detienen y muchas veces se agudizan en esta época, principalmente porque viene un mes muy importante que es marzo, el cual genera mucho embate económico para las familias. Entonces no hay que olvidarse de la clase media emergente que no se les entrega ningún apoyo".