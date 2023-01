Comparte

Este martes se rechazó por 9 votos contra 1 la censura presentada por el Partido Republicano contra la presidenta de la comisión de Constitución, la diputada Karol Cariola (PC).

Al terminar la votación se desató una fuerte discusión entre los diputados Gonzalo de la Carrera (P. Republicano) y Diego Schalper (RN).

El primero acusó al segundo de "amenazarlo" con que le competiría electoralmente en el Distrito 11, lo que causó la irá del legislador representante de Las Condes, La Reina, Peñalolén, Vitacura y Lo Barnechea.

"Gonzalo, personas como usted contribuyen a la confrontación del país", fue parte de lo que le dijo Schalper, mientras De la Carrera lo grababa y encaraba con su celular.

"¡Usted con sus socios no me va a ganar jamás en el Distrito 11 como me amenazó!", vociferó el legislador.

El hecho causó el repudio de los demás parlamentarios que estaban en la sesión, quienes apoyaron a Schalper .

Revisa los videos:

AHORA: Se rechaza moción de censura contra la presidenta de la Comisión de Constitución de la Cámara, Karol Cariola.



9 votos en contra. Sólo 1 a favor de la censura ( republicano)



Después de la votación se desató un caos. pic.twitter.com/wVYwwBdghj — Josefina de la Fuente (@josefina_delaf) January 10, 2023

Tras rechazarse por 9 votos a 1 la censura presentada por el Partido Republicano a la diputada Karol Cariola (PC) Com. de Constitución, se registró una fuerte discusión entre Schalper y De la Carrera. Los parlamentarios presentes le pidieron a este último retirarse. @24HorasTVN pic.twitter.com/KBAA0bVo8V — Poirot Escovedo (@poirotes) January 10, 2023

🔴 Una vergüenza lo que acaba de pasar en la comisión de Constitución. De la Carrera, al más puro estilo team Patriota, aparece gritando en la sala y grabando con su celular. ¡Miren en lo que convirtieron el Congreso! pic.twitter.com/FRP0L9CqyC — Equipo Gonzalo Winter (@EquipoWinter) January 10, 2023

La aclaración de Gonzalo de la Carrera:

Como es costumbre, el diputado Gonzalo de la Carrera utilizó su cuenta de Twitter para aclarar su posición de lo ocurrido.

"Acepto el Desafío de @Diego_Schalper, quien secundado por sus nuevos socios de la extrema izquierda ha votado en contra de la censura de la comunista Karol Cariola y de paso me ha amenazado de desbancarme de la diputación en el Distrito 11", escribió.