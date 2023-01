Comparte

Continúa la polémica por los indultos del Presidente Gabriel Boric a doce personas condenadas en el marco del estallido social del 18 de octubre de 2019 y al ex miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), Jorge Mateluna Rojas, medidas por las cuales diversos parlamentarios de oposición han llamado al Ejecutivo a retrotraer la medida e incluso han anunciado que impugnarán la decisión en el Tribunal Constitucional, sobre todo en los casos de Mateluna y Luis Castillo.

“Hemos consultado a abogados de diversos sectores con bastante experiencia, como jueces o ex fiscales, y muchos son de la opinión que en el caso del señor Castillo y de Mateluna es imperativo poder retrotraer los indultos, y de la misma manera iremos por la vía del Tribunal Constitucional, al igual que con el Presidente, pero la vocera de Gobierno ya nos dijo ayer que no tenía todos los antecedentes a la vista”, señaló el diputado y jefe de bancada de la UDI, Jorge Alessandri.

En ese sentido, el parlamentario agregó que “la pregunta importante que nos debemos hacer los chilenos es cuántas otras decisiones ha tomado el Presidente de la República sin tener todos los antecedentes a la vista, porque eso es tremendamente grave. Decisiones en materias comerciales, internacionales, de seguridad nacional, de persecución del crimen organizado, cuántas otras decisiones ha tomado sin tener todos los antecedentes, y eso nos afecta a todos los chilenos”.

Respecto a un eventual cambio de gabinete, Alessandri indicó que “si no hay modificaciones al menos debería haber un cambio de actitud. Hace algunos días asumí la presidencia de la Comisión de Seguridad y desde el ministerio del Interior y no he recibido ninguna comunicación, ni correo, ni llamado telefónico, nada de nada para poner una urgencia en un proyecto de ley. Hablamos de la seguridad ciudadana que es la primera prioridad de todos los chilenos, por lo tanto, al menos debería existir un cambio de actitud y productividad”.

Finalmente, agregó que “se debe entender que muchas veces en Chile se gobierna a través de la agenda legislativa y si esa agenda legislativa no recibe las urgencias y no se tramitan acá los proyectos y se concentran solamente en la reforma de pensiones o tributaria, todo el resto será secundario, me encantaría que todos los ministros y ministros tuvieran la actitud de Jeannette Jara, uno puede no estar de acuerdo con ella pero se ve una ministra involucrada que está todos los días en el Congreso y que dialoga mucho más que sus pares”.