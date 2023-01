Comparte

Como lamentable calificaron desde Chile Vamos el asesinato del funcionario de la PDI, el comisario Daniel Valdés Donoso, la noche de este martes en la comuna de La Cisterna, quien fue baleado por desconocidos en momentos en que llegaba a su domicilio, motivo por el cual el presidente de la Comisión de Seguridad, diputado Jorge Alessandri (UDI), hizo un llamado al Parlamento a avanzar en proyectos como la Ley Naín y criticó fuertemente al Gobierno por no presentar urgencias en materia de seguridad en los primeros once meses de administración.

“Desde la UDI y todas las bancadas de Chile Vamos lamentamos el asesinato del funcionario de la PDI, Daniel Valdés Donoso, cuyas investigaciones preliminares indican que sería un asesinato por encargo por el trabajo investigativo que estaba llevando a cabo este funcionario. En Chile sobrepasamos todos los límites en materia de seguridad, a un funcionario del Estado que hace su trabajo lo van a buscar a su casa y lo asesinan a sangre fría en el antejardín de su casa, y mientras tanto el mundo político discute si hay o no hay mesa de seguridad”, señaló Alessandri.

En el mismo sentido, el presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, agregó que “como Comisión tuvimos que ir a buscar otro proyecto, que es infraestructura crítica, que estaba radicado en la Comisión de Constitución, y traerlo a la Comisión de Seguridad para poder verlo con urgencia hoy, y si es necesario seguiremos mañana, mejorando con indicaciones todos los problemas que este proyecto pueda tener y dándole tranquilidad a los funcionarios de las Fuerzas Armadas que deberán hacer realidad ese proyecto en la infraestructura crítica y también las fronteras”.

Alessandri y un emplazamiento al Gobierno

Además, el parlamentario criticó fuertemente al Ejecutivo, ya que “en once meses no han presentado ninguna urgencia en materia de seguridad, no ha mandado ninguna ley a la Comisión de Seguridad con urgencia, nada. Cuando el mandatario anunció el proyecto de sicariato y extorsión estaba funcionando la mesa de seguridad, pero no citó ni consultó a la mesa, entonces nosotros pensamos que la mesa es solo para la foto. El café de La Moneda puede ser muy bueno pero al final no tiene ningún efecto en la tramitación legislativa más rápida de la que estamos viendo hoy en día en la Cámara”.

Finalmente, Alessandri explicó que “el proceso legislativo no requiere mesas de seguridad y todos sabemos por qué nos paramos de la mesa de seguridad, porque teníamos una ministra Tohá que nos pedía firmar hoy cuando esa tarde iban a anunciar los 13 indultos. El proceso legislativo en nuestro país no necesita mesas de seguridad, cuando las urgencias están bien puestas la Comisión de Seguridad ésta se reúne y podrán ver que en cuatro o cinco días saldrá el proyecto de infraestructura crítica. Por lo tanto, más que instancias pre legislativas, le diría que utilicen las instancias legislativas. Hay mesas que sirven para acuerdos legislativos y hay mesas que son para la foto, y las mesas para la foto te quitan tiempo”.