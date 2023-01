Comparte

La noche de este martes un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI), murió baleado en las afueras de su domicilio en la comuna de La Cisterna, Región Metropolitana, en lo que sería un presunto robo que se encuentra siendo investigado por la justicia.

A raíz de este lamentable hecho, desde el Parlamento volvieron a presionar al Gobierno para que agilice la tramitación de los proyectos de ley sobre seguridad, particularmente los que aumentan las penas por delitos en contra de las Policías.

Uno de ellos fue el diputado de Renovación Nacional, Mauro González, quien es autor de la iniciativa que busca establecer la pena de presidio perpetuo a presidio perpetuo calificado, para quienes cometan este tipo de crímenes contra policías y gendarmes.

“Hoy los delincuentes están desatados y no respetan a nada ni a nadie. Cuántas muertes más espera el gobierno para reaccionar y tomarse en serio el tema de la seguridad. Durante meses he insistido con este proyecto de ley, porque se deben dar señales concretas frente a la delincuencia, pero lamentablemente no ha tenido la urgencia necesaria”, sostuvo el congresista.

Tras este último asesinato, la ministra del Interior confirmó que aún no hay detenidos y reconoció que en Chile están ocurriendo delitos con una violencia nunca antes vista, por lo que el diputado González expresó que “es hora de pasar del discurso a la acción, ya no podemos quedarnos con los análisis y cifras que todos conocemos. Es hora de endurecer el tono y las medidas para combatir el crimen organizado.”