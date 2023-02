Comparte

El Presidente Gabriel Boric reiteró este martes que "los cambios de gabinete se hacen y no se anuncian, y los cambios de gabinete los decide el Presidente de la República".

Con esto, el Mandatario no quiso dar una fecha o plazo para un cambio de autoridades al interior de La Moneda o en los gobiernos regionales.

A ello, agregó que "ni los editorialistas, ni los partidos" deciden las modificaciones al interior de su equipo de trabajo.

Pero aclaró que "yo no tengo ningún problema con eso, de hecho con los partidos tenemos un diálogo permanente. No me siento presionado, sino que estoy totalmente tranquilo de la evaluación permanente de los ministros".

En cuanto al reagendamiento de la cita de consejo de gabinete, que estaba fijado para este viernes 3 marzo y se trasladó al 11 marzo, respondió que "es sencillamente porque el aniversario de la primera fecha del primer año de gobierno y me interesa que todos nuestros colaboradores de nuestro primer año de gobierno puedan dar una cuenta y que estamos trabajando en terreno como corresponde y como ha sido la característica de nuestro gobierno".