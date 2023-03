Comparte

Molestia transversal ha generado el retraso de la entrada en vigencia de la nueva Ley de Garantía Estatal, la que debía comenzar a regir este miércoles 1 de marzo, y que permitiría a entre 16 mil y 24 mil familias acceder a un crédito hipotecario para comprar una primera vivienda a través de un apoyo del Estado al momento de pagar el pie del 10%.

Uno de los que alzaron la voz ante esta demora, la que se habría generado por problemas administrativos y la tardanza de un reglamento que aún no está listo, fue el jefe de bancada del Partido Socialista, Marcos Ilabaca, quien señaló que "no es una buena noticia para Chile el retraso de la entrada en vigencia de esta ley de Garantía Estatal del 10%, que le permitirá a más de 20 mil familias poder acceder a un crédito hipotecario para comprar una vivienda con apoyo del Estado al momento de pagar el pie, por lo tanto, se requiere la máxima celeridad por parte de las autoridades pertinentes”.

En ese sentido, el parlamentario agregó que “por eso solicito al ministro Carlos Montes tome cartas en el asunto para sacar lo más rápido posible el reglamento que aún no estaría listo, y solucionar los problemas administrativos para poder ver que esta ley, que significará una ayuda significativa a tantas personas entre en vigencia rápidamente. No se puede jugar con los sueños de las personas, y menos en un tema tan sensible en nuestro país como es la casa propia”.

Cabe destacar que, una vez entre en vigencia la legislación, quienes deseen comprar una casa o departamento tendrán la opción de pagar solo un 10% del pie, mientras que el otro 90% restante será financiado a través de un crédito hipotecario. En la actualidad, los bancos exigen pagar un 20% de pie para prestar créditos, sin embargo, las familias ahora podrán solo cubrir un 10%, ya que el otro 10% de pie será con un aval del Estado. De momento, solo se podrá solicitar este beneficio en BancoEstado, pero desde La Moneda buscan fomentar que más instituciones bancarias lo ofrezcan.