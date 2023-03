Comparte

Mirna Schindler se encuentra de viaje por el mundo y aprovechó la instancia para realizar una comparación de precios entre Chile y Europa, donde constató importantes diferencias.

A través de su cuenta de Instagram, la periodista constató la diferenciación de valores y del costo de la vida entre países como Francia o Inglaterra, en servicios que van desde el transporte hasta la compra de alimentos.

"Quiero hacer un ejercicio. Estoy en el supermercado más caro de Londres, en un barrio que es caro. Acá el salmón se lo pueden llevan en dos bandejas por 8 mil pesos. Luego, esta bandeja de carne molida cuesta 2 mil pesos. Y acá, estas hamburguesas las puedes encontrar cuatro por 2.950 pesos chilenos", aseguró.

En cuanto a los remedios, la ex conductora de Canal 13 indicó: "Hay remedios 100% gratis. Pero vamos al resto de la población, ¿Cuál es el valor de los remedios acá?".

Además, apareció con una mujer inglesa que detalló la realidad del país. "Yo no pertenezco a ningún segmento. Yo tengo un remedio, mi médico manda la receta a la farmacia y me preguntan si pago o no los remedios. Si digo que sí, debo decir que soy cesante o tengo más de 60 años y me lo entregan gratis", afirmó.

"Pero si yo los pago, me lo muestran. Cada remedio con recetan vale 9300 precios. Es equivalente. Algo de 1 mil pesos o algo de 200 o 400 mil pesos. Siempre se cobra 9.350 pesos", complementó.

Y a raíz de eso, la periodista realizó una reflexión: "Acá en Inglaterra los remedios están subsidiados por el Estado. Con los impuestos se logra aquello".

Mira parte del periplo de Mirna Schindler por Europa