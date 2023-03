Comparte

La diputada de la Comisión de Economía, Sofía Cid, anunció este martes su voto en contra de la Reforma Tributaria que será votada mañana en la Cámara. La parlamentaria señaló que “afecta a la clase media, a los emprendedores y a las pymes”.

“Desde el día uno he dicho que esta es una muy mala Reforma Tributaria porque afecta a la clase media, a los emprendedores y a las pymes. Uno como parlamentario de oposición siempre está abierto a conversar con el Gobierno pero ellos no han dado espacio para eso. Chile no está en condiciones para una Reforma de esta índole, a la que se sumaría el proyecto de las 40 horas, el aumento al salario mínimo y la reforma de pensiones”, argumentó.

“El Ejecutivo durante la tramitación de este proyecto ha señalado en múltiples ocasiones que lo que importa es la recaudación que supuestamente generará. Aquí radica el gran problema de diseño. Ya la reforma tributaria del segundo gobierno de la Presidenta Bachelet cometió este mismo error, y todos sabemos que no recaudó lo que prometió", añadió.

Luego, afirmó que "entonces, ¿Hasta cuando se diseñarán y tramitarán las reformas tributarias sólo en base a lo que supuestamente recaudarán? Es evidente que necesitamos otro modelo, uno que haga énfasis en todos los impactos, en especial los negativos que las medidas propuestas pueden tener, y ponerlos en la balanza con la supuesta meta de recaudación”.

Respecto del segundo trámite de la iniciativa en el Senado y que tendría la real atención del Ejecutivo, la diputada Sofía Cid manifestó que “yo lamento muchísimo esa visión que tiene el Gobierno de trabajar sólo con los senadores, nosotros también representamos al territorio, representamos a la ciudadanía y representamos las regiones".

Finalmente, la representante por la región de Atacama aseguró que "los diputados tenemos mucho que aportar y es una falta de respeto que todas las grandes reformas se conversen con el Senado, intentando pasar rápido por la Cámara sin considerar nuestras opiniones”.