Comparte

Tal como se esperaba, el Presidente Gabriel Boric realiza su segundo cambio de gabinete este viernes 10 de marzo, un día antes de cumplir su primer año de gobierno.

De hecho, para mañana sábado, el Mandatario agendó un consejo ministerial para “porque es el aniversario del primer año de gobierno y me interesa que todos nuestros colaboradores en el primer año de gobierno puedan dar una cuenta, y de que estamos trabajando en terreno como corresponde y que ha sido la característica de nuestro gobierno”. Esto lo dijo a fines de febrero.

Desde entonces el jefe de Estado a reiterado que los cambios en el su gobierno no se anuncian por la prensa, sino que se hacen. Pero también, que no se deja presionar por los partidos políticos, ni tampoco por la prensa.

"Más allá de los necesarios equilibrios y que un gobierno tiene que sostenerse en todas las fuerzas que lo apoyan, mi objetivo es proyectar esta alianza de gobierno hacia adelante, haca el futuro. Para eso se requiere construir confianzas, pero mi objetivo y mi prioridad y mi obligación sobre todo como Presidente, es mejorar la gestión, no hacerle favores a los partidos político, a los de ningún lado. Y eso, yo creo y espero que los partidos lo entiendan y, por lo tanto, no me siento sometido a presiones de partidos y los que lo intenten les va ir mal desde esa perspectiva, porque mi prioridad es un buen gobierno y en eso tienen que estar personas capacitadas para eso, con compromiso político, pero por cierto con competencia para poder desarrollar los cargos que se necesiten", dijo el 6 de marzo.