Comparte

La senadora Carmen Gloria Aravena advirtió una "ofensiva terrorista" en región de La Araucanía tras un nuevo ataque en Victoria y llamó al gobierno a reforzar las medidas de seguridad en la zona.



"No es casualidad que tras la reciente detención de un integrante de la CAM se esté cometiendo una seguidilla de ataques terroristas en La Araucanía, que ha dejado personas heridas a bala y destrucción de bienes, como el hecho registrado anoche en Victoria y otros previos los últimos días", manifestó la parlamentaria por medio de un comunicado.



Junto con lo anterior, señaló: "Una región y sus habitantes no pueden vivir en un estado permanente de alerta y temor como ocurre acá. Eso también tiene un costo en la salud mental y emocional de las personas y eso es lo que el Estado y los sectores de izquierda que minimizan lo que aquí ocurre, no logran o no quieren ver".



"Venimos saliendo de un período agotador por la emergencia de los incendios, muchos de ellos provocados intencionalmente, y ahora continuamos con esto. No tener paz ni un solo día es demoledor para cualquier ser humano y por esto hay que frenar esta amenaza permanente a la integridad de los chilenos que viven en la Macrozona Sur", agregó Aravena, destacando que el Gobierno tiene la responsabilidad de reforzar la seguridad en La Araucanía.