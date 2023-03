Comparte

Tras el lamentable asesinato de la sargento segundo de Carabineros, Rita Olivares Rayo, en un procedimiento policial por un robo a un domicilio en Quilpué, región de Valparaíso, la diputada de Renovación Nacional (RN), Camila Flores, envió una carta al Presidente Gabriel Boric que está enfocada en tomar acciones.

“Al igual que la mayoría de los chilenos, me pregunto, cuántas víctimas más, cuántos otros mártires de Carabineros tendremos que lamentar, para que se comprenda que se deben dar señales contundentes para combatir la delincuencia y el crimen organizado. Ya no estamos hablando de delitos comunes, sino que de criminales fuertemente armados que no discriminan si enfrente tienen a niños, adultos mayores o, en este caso, policías”, comenzó diciendo en la misiva.

En ese sentido, la parlamentaria afirmó que “no podemos esperar que tenga que ocurrir una tragedia para actuar, o para que ciertos sectores políticos entiendan que esto es una problemática real. Desgraciadamente, se ha perdido bastante tiempo que ha sido fundamental en discusiones infructíferas, donde solo se ha conseguido que las organizaciones criminales sigan extendiendo sus redes y sofisticando sus herramientas”.

Para la legisladora, es importante que “el Estado no se puede seguir viendo sobrepasado y nuestras policías desprotegidas”, por lo que le solicitó que en su calidad de máxima autoridad del país, pueda acelerar los proyectos de Ley que buscan, precisamente, elevar las penas para quienes atenten contra la vida de funcionarios de Carabineros, PDI y Gendarmería, “para lo cual se requiere que exista voluntad política y que pueda aunar a los parlamentarios del oficialismo en post de sacar adelante estas iniciativas”.

Asimismo, la parlamentaria enfatizó en que “ya no basta con entregar condolencias o realizar anuncios cada vez que ocurre una situación similar, lo que se requiere son señales concretas. Incluso, en más, es una vergüenza que se cite de forma urgente a los parlamentarios a legislar sobre temas de seguridad, ya que este tipo de medida tuvo que realizarse hace varios meses y no ahora. Basta ya de una tardanza en materia de seguridad”.

Finalmente, la diputada Flores comentó que “basta ya de doble lecturas, trabajemos

unidos y con un mensaje claro hacia la ciudadanía. Los delincuentes y asesinos de nuestros policías y de los chilenos en las cárceles, donde tienen que estar. Busquemos soluciones ahora, no mañana, ya que como vamos seguiremos los pasos de Colombia, y México, donde las muertes de policías e incluso de autoridades son pan de cada día”.