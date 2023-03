Comparte

Diversas gestiones y solicitudes para avanzar en la agenda de seguridad han tenido lugar este lunes tanto en La Moneda como en el Congreso Nacional, esto tras la muerte de la sargento segundo de Carabineros, Rita Olivares, en un procedimiento en la comuna de Quilpué durante el fin de semana.

Mientras que la ministra del Interior, Carolina Tohá, hizo un llamado a generar un “ambiente de colaboración” entre los distintos sectores políticos para avanzar en esta materia, desde las filas oficialistas llamaron al Ejecutivo a actuar de manera conjunta para poner freno a la delincuencia y otorgar más seguridad a las policías y la PDI.

Para el diputado PS por la Región de Los Ríos, Marcos Ilabaca, “hoy la urgencia está dada por los temas de seguridad pública en nuestro país y no podemos quedar ausentes de esta discusión, y por eso hemos dicho con mucha fuerza que no basta solamente con apurar leyes, sino que debemos lograr un acuerdo transversal en torno al combate al narcotráfico, crimen organizado y delincuencia, y eso es tarea de todos, no sólo de un sector político".

"Hoy existen muchas leyes que castigan drásticamente todo este tipo de ilícitos y conductas, y éstas se deben aplicar y las policías deben sentir el respaldo de toda la institucionalidad", afirmó.

En el mismo sentido, el parlamentario agregó que “nuestro país no puede ser ni México, ni Colombia, Chile tiene que corregir el rumbo y recuperar la seguridad nacional. Es lamentable que nuevamente una funcionaria policial muriera asesinada, esto ya se ha hecho costumbre y es algo que debemos erradicar. Yo apoyo y siempre voy a apoyar los proyectos de resguardo a Carabineros, a la PDI y a favor de todos los uniformados, porque ellos cuidan a la ciudadanía y deben tener las garantías de respaldo para ejercer su rol”.

Finalmente, Ilabaca destacó que “yo le pido a mi Gobierno que, además de condenar, actuemos con toda la fuerza y avancemos en la agenda de seguridad, porque a la violencia hay que ponerle coto ahora”.