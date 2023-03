Comparte

El secretario general del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, señaló que el gesto realizado por el Presidente Gabriel Boric a Carabineros "llamó a la confusión", en vísperas al Día del Joven Combatiente.

"Yo quisiera asumir que la presencia del Presidente en la Escuela de Suboficiales está en el marco de la definición que hizo pública también en el momento en que entregaba su pésame y manifestaba el dolor del Gobierno y el Presidente y de todos quienes estamos en el Gobierno, respecto del asesinato de la carabinera en Quilpué. Y donde comprometió que estaría junto a Carabineros", dijo en conversación con T13.

Después, el directivo de la coalición agregó que "mucha gente piensa que, si bien es cierto, eso es una cosa que tiene que registrar en la actividad política, puede llamar a confusión que sea justo en un día donde las grandes movilizaciones son rememorando a gente que fue asesinada precisamente por la actuación de Carabineros bajo dictadura y aparece como una contradicción".

Asimismo, aseguró que "las consecuencias que tuvo yo creo que fue lo que fue, la protesta es casi igual a la que hay todos los años y por tanto, no creo que sea una reacción a esa presencia. Pero, en el registro que mucha gente hace, porque me lo preguntan, (me dicen) ‘no entiendo bien'".

En ese sentido, Carmona expresó: "La presencia que tuvo en el (colegio) Latinoamericano, en el homenaje que se hace a nuestros compañeros cada año, así como el que hacemos en Quilicura, tiene una coherencia de lo que ha sido su actuación y respeto siempre en las grandes luchas que llevan adelante los familiares y los partidos políticos de los compañeros ejecutados políticos y detenidos desaparecidos".

Finalmente, el militante del PC indicó que "el contraste de las dos actividades puede llamar a una interpretación no precisa".