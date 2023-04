Comparte

Este jueves la diputada Camila Flores exigió que se decrete Estado de Excepción tras la muerte del funcionario de Carabineros Daniel Palma, quien esta madrugada falleció tras ser baleado en la cabeza por un delincuente que se resistió a una fiscalización en Santiago.

"La situación delictual en nuestro país ha llegado a niveles insospechados y esto sin duda alguna puede seguir aumentando si no se toman medidas urgentes y radicales. Me parece muy importante evaluar seriamente por parte del Gobierno que se puede decretar Estado de Excepción Constitucional", señaló.

A juicio de la parlamentaria esta medida debería aplicarse "no solamente en la Región Metropolitana, sino que también en la Región de Valparaíso, donde hemos vivido en el último tiempo asesinatos terribles, no solamente de personas comunes, sino que también de nuestros queridos carabineros, a los que no podemos olvidar".

"Evaluar un Estado de Excepción Constitucional para la Región Metropolitana me parece que sería pobre, que no se llegaría de manera contundente a hacerle frente a esta situación. Si se decreta en la RM los delincuentes sin duda alguna se van a mover y expandir a otras zonas de nuestro país y la región de Valparaíso está muy cercana", explicó la diputada Flores.

"Si se toma una medida como esta, se necesita también para la región de Valparaíso y por que no evaluarlo también a nivel nacional. ¿Por qué no a nivel nacional?, tomar una decisión drástica, fuerte, para combatir el crimen organizado y el narcotráfico, que es lo que está detrás de estas bandas criminales", sentenció.

"Presidente, en usted está esta posibilidad, sin duda alguna, si usted toma una decisión como esta, de incluso tener el Estado de Excepción para todo el país tendrá nuestro apoyo y respaldo", cerró.