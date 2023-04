Comparte

Luego de la entrega del listado de las comunas que serán parte del plan “Calles sin Violencia” varios alcaldes han entregado su postura frente a estas medidas y la jefa comunal de Providencia, Evelyn Matthei no quedó exenta.

En ese sentido, Matthei en 24 Horas se refirió al anunció y catalogó que “esta es una medida de emergencia, un parche”.

Asimismo, aclaró que esto será de gran ayuda para las comunas seleccionadas, pero que traerá problemas a las que no, puesto que esta no es una medida de fondo.

"Yo siempre he señalado que el tema de seleccionar ciertos barrios, le va a traer alivio a esos barrios, pero la delincuencia se va a trasladar a otros, de tal manera que sí, puede ser una medida que alivie a ciertos barrios que lo están pasando muy mal, pero si no se toman otras medidas mucho más de fondo, la verdad es que esto es solamente apretar el globo de un lado para que se infle por otro", acusó.

Las medidas de fondo son otras

En cuanto a las iniciativas que para ella si darían mayores resultados mencionó las siguientes: “las medidas de fondo son otras, las medidas de fondo son: empezar de controlar de verdad la frontera, de que no pase nadie. Segundo, deportar a todos los extranjeros que cometen delitos. Tercero, tener otro régimen carcelario".

En la misma línea, aclaró que ella no está en contra y dijo que "no es que no esté de acuerdo, como dije, es un alivio para esos barrios, pero tengamos claro que se van a correr a otros barrios".

"Acá las medidas que hay que tomar son otras, son medidas de fondo, son las medidas que han demostrado en otros países que efectivamente dan resultados", enfatizó.

Finalmente, la alcaldesa concluyó que "esta es una medida de emergencia, esto es un parche, que puede significar un alivio para esos barrios, pero que en realidad no disminuye la delincuencia"