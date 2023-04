Comparte

El candidato al Consejo Constitucional, Jaime Ravinet, abordó este martes la polémica que se generó por un video del expresidente Ricardo Lagos, donde supuestamente entrega su apoyo al exministro para las elecciones del 7 de mayo.

Lagos tuvo que salir a ratificar su apoyo a la candidatura de Natalia Piergentili, presidenta del Partido por la Democracia (PPD), sosteniendo que "fue un error hacerlo en el momento que lo hice", ya que este tipo de declaraciones "las he hecho muchas veces".

"Yo no le puedo dar el apoyo a un candidato de una lista, que para mí, son adversarios políticamente, muy legítimos, pero son adversarios", manifestó.

En el video, Lagos señala que "fue un colaborador leal en mi gobierno" y que "es un hombre de acción que es capaz de ejecutar y que conoce muy bien el aparato del Estado".

En conversación con "Mirada Velvet" de radio Agricultura, el exministro minimizó la polémica con el exmandatario, indicando que lo que hizo la pasada semana fue "destacar mis dotes ejecutivos, de persona transversal y de colaborar".

"Yo, prudentemente, dije que era un honor trabajar con el presidente Lagos (…) y que le agradecía sus palabras", agregó el candidato al Consejo Constitucional.

Bajo ese contexto, continuó comentando que "esto cayó mal en el PPD". Sin embargo, sostuvo que "no me corresponde comentar lo que dice el presidente Lagos. Para mí es un honor haber trabajado con él, agradezco sus palabras y sus opiniones políticas son de él. No soy comentarista político".

Asimismo, precisó que "nunca el presidente Lagos usó la palabra apoyar. Habló de lo bueno que había sido como colaborador y los dotes que tengo para lograr acuerdos y para ser ejecutivo".

"Lo peor es la pelea chica en política. Te prometo que después de 13 años he vuelto al servicio público para ser candidato, no para estar enredado en peleas chicas".

"Quiero trabajar en los temas grandes que unan al país y que le den calidad a la política", concluyó.

Ve aquí las declaraciones de Jaime Ravinet: