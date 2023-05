Comparte

El Presidente Gabriel Boric respondió al llamado de Chile Vamos a "renunciar" su programa de Gobierno tras los resultados de las elecciones de consejeros constitucionales.

"Nuestro Gobierno ha tenido y seguirá teniendo una agenda de trabajo muy clara y definida por las necesidades del pueblo, por los compromisos que adquirimos con el país por los cuales estamos gobernando", señaló el Mandatario.

"Ese norte de hacernos cargo de las urgencias que nos manifiesta la ciudadanía, en particular en materia de seguridad y del alza del costo de la vida no se modifica por coyunturas, tampoco, y no nos olvidemos esto, la necesidad de bregar y hacer reformas que garanticen mayor justicia social y equidad, que están en el corazón del malestar de nuestra sociedad", sentenció.

"Seguiremos trabajando firmemente por cohesionar a nuestra sociedad y recuperar la confianza interpersonal entre la ciudadanía y también de la ciudadanía hacia sus instituciones", agregó Boric.

En la misma línea el Presidente hizo un llamado a que "entre todos, independientemente de las legítimas diferencias políticas, las cuidemos, para cuidar a la gente, que es lo fundamental y el principal mandato que tenemos y la motivación que trabajamos día a día".