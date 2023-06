Comparte

El consejero constitucional electo de Renovación Nacional (RN) por La Araucanía, Germán Becker, conversó en La Mañana de Agricultura sobre el trabajo que iniciará mañana el Consejo Constitucional.

«Todos están con el espíritu de partir desde el anteproyecto que entregaron los expertos, es una base y de ahí vamos a partir. Después veremos como lo vamos modificando o complementando, a lo mejor quitando algunas cosas», declaró.

«El proyecto quedó bastante bien, nosotros haremos algunas proposiciones y me imagino que los republicanos tendrán otras y la izquierda también tendrá otras proposiciones. El proyecto va a ser la base, no veo a alguien que quiera modificar todo, en algunos aspectos probablemente no estén de acuerdo, pero en general el proyecto es una base importante», destacó.

«No se si las constituciones deben tener un espíritu, las constituciones de los países más desarrollados no son muy largas, no contienen todo lo que uno quisiera ponerle, eso va después a las leyes. El problema de la constitución anterior es que pusieron muchos elementos en los cuáles había gente que estaba a favor y en contra, las constituciones tienen que ser un marco general de acuerdo para el país», sentenció.

Por otro lado, respecto a la mayoría obtenida por la derecha en la cantidad de consejeros electos y como repercutirá esto en el desarrollo del Consejo Constitucional, Becker declaró que «aquí nadie está en la disposición de pasar máquina ni mucho menos».

«Probablemente algún consejero en algún momento dijo algo, pero en lo general yo no vi esa disposición. Todos estamos en la disposición de trabajar juntos para hacer la mejor Constitución para Chile. Obviamente los primeros socios son la UDI, Evópoli y después tenemos muchas cosas en común con los republicanos», añadió.

Sin embargo, el consejero electo destacó que «también tendremos que hablar con el socialismo democrático y tendremos que conversar para llegar a acuerdos».

«Nosotros estamos en esa posición de tender puentes y de trabajar para que logremos ponernos de acuerdo entre todos entre la gran mayoría. Yo no se si todos los sectores van a estar de acuerdo, algunos de ultra-izquierda quizá no, pero la gran mayoría si va a estar de acuerdo en un texto que le va hacer sentido a muchos chilenos y que se va a aprobar el 17 de diciembre», cerró.