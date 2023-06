Comparte

El exconvencional constituyente Ignacio Achurra llega a La Moneda y asumirá como el nuevo director de la División de Organizaciones Sociales (DOS), que depende del Ministerio Secretaría General de Gobierno.

El actor llega al cargo para reemplazar a Javiera Hausdorf, quien se sumará al cuestionado equipo de Avanzada Presidencial tras el desfile del 21 de mayo en la ciudad de Iquique, Región de Tarapacá.

Respecto a este fichaje del Ejecutivo, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, dijo que «hay un proyecto común que tiene que ver con las militancias y la incorporación de Ignacio Achurra implica obviamente también la incorporación de su experiencia en el mundo sindical, social, cultural, que permite también reforzar ese vínculo, para nosotros es fundamental esta relación con las organizaciones de la sociedad civil».

Cabe señalar que Achurra es militante de Convergencia Social (CS), el partido del Presidente Gabriel Boric.

Críticas al arribo de Ignacio Achurra

Tras conocerse del arribo de Achurra a La Moneda, surgieron algunas críticas principalmente desde la oposición ante esta designación.

El diputado de Renovación Nacional, Diego Schalper, por medio de su cuenta de Twitter, le envió un mensaje al Mandatario: «¿Le parece coherente a avanzar en clima de diálogo y acuerdos, el nombrar a cargo de la relación con las organizaciones sociales a alguien que descalifica a los que piensan distinto y tiene condescendencia- por decir lo menos- con la violencia?».

Por su parte, el vicepresidente y diputado del Partido Republicano, José Carlos Meza, sostuvo que esta designación «es una muestra más del amiguismo con el que el Presidente Gabriel Boric está haciendo los nombramientos«.

En tanto, el parlamentario del Partido de la Gente (PDG), Rubén Oyarzo, comentó que el jefe de Estado «no aprende y no cree en la meritocracia». Junto a esto, indicó que «me gustaría ver cuál es el currículum de Achurra para estar la DOS. No creo que tenga los méritos para estar ahí, porque él viene ya de un fracaso, que fue la Convención».