El diputado Jorge Brito (RD) criticó su par Miguel Mellado (RN) por haber filtrado un audio que grabó del Presidente Gabriel Boric hablando con parlamentarios de la macrozona sur en Cerro Castillo, Viña del Mar.

“Los parlamentarios realizamos el juramento o promesa de que respetaremos la Constitución y las leyes y además mantendremos en reserva aquellos temas que se han catalogado como tal«, empezó diciendo el legislador.

«El diputado Mellado no ha pasado la prueba de confiabilidad, más bien estamos analizando si se puede haber constituido o no un delito, pero es la bancada de Renovación Nacional la que tiene que tomar medidas», dijo Brito.

«Por nuestra parte, estamos solicitando que lo remuevan de la Comisión de Control de Inteligencia del Estado, que funciona para fiscalizar el actuar de las unidades de inteligencia, que tiene reserva absoluta, no pueden entrar asesores ni teléfonos móviles- y que él (Mellado) no está capacitado para continuar participando de esa comisión pues bien ahí se trabajan temas muy delicados que afectan la seguridad de Chile y ya hemos tenido algunos problemas de filtraciones que no hemos sabido de dónde», agregó.

«Al igual que el caso de la diputada Cordero, le pedimos a Renovación Nacional que en el caso del diputado Mellado lo remueva de la comisión de Control de Inteligencia”, concluyó.