El Presidente Gabriel Boric tildó de «inaceptable» los convenios descubiertos entre la Fundación Democracia Viva y la Seremi de Vivienda de Antofagasta, abordando además la querella presentada por Revolución Democrática contra quienes resulten responsables.

“Toda irregularidad tiene que salir a la luz. Yo le he instruido a todos los ministerios que acá hay que anticiparse. Hay una duda razonable que se genera cuando estas cosas salen a la luz, que es, si el gobierno hubiera reaccionado si la prensa no lo hubiese sacado a la luz», declaró la autoridad desde el Biobío.

“Yo he instruido que se revisen los mecanismos para que no paguen justos por pecadores. Hay muchas fundaciones que realizan su pega de manera proba, que hacen un buen trabajo y que apoyan la labor del Estado”, añadió.

En ese sentido, el Mandatario valoró la querella presentada desde RD para que se investigue el caso en el que estarían involucrados al menos dos militantes de la colectividad.

“El caso de Democracia Viva es inaceptable, que eso no siga pasando. Respecto a la querella de Revolución Democrática, me parece bien. Yo lo dije ayer, no pongo las manos al fuego por nadie, y casos de estas características no estamos exentos, nadie», sentenció.

«La diferencia va a estar en la reacción que tengamos. No hay que tener un doble estándar en esto, no titubear, no hacer defensas corporativas de nadie porque este es cercano a mi o a otra persona”, agregó.

“Quienes estén involucrados en fraude al fisco, conflicto de intereses, tienen que responder ante la justicia, y en los casos donde haya responsabilidades políticas, yo personalmente voy a hacer valer esa responsabilidad política, y creo que es como hemos actuado hasta el momento desde el Estado», cerró Boric.