El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, expresó una defensa a la delegada presidencial del Biobío, Daniela Dresdner, en línea con lo que señaló ayer el Presidente Gabriel Boric, en el contexto del denominado «Caso Convenios».

Con los antecedentes que hay hasta ahora, el jefe de Estado, dijo que «ni el seremi del Maule ni Daniela Dresdner tienen responsabilidades políticas que pagar. Por lo tanto, ahí yo le digo a quienes están exigiendo festivales de renuncia que hay que poner un coto y hay que diferenciar quiénes son realmente responsables y quienes no».

Ahora, Monsalve dijo que «si alguien, cualquier autoridad, cualquier ciudadano, considera que tiene antecedentes serios, que implican una falta de la probidad, o que eventualmente implican que se haya cometido un delito bueno, tiene que formalizarla y será investigada«.

En esa línea, apuntó que «las relaciones laborales que una persona haya tenido en el pasado o las relaciones personales que una persona haya tenido en el pasado no constituyen per se ni una falta de la probidad ni un delito«.

«Si hay un senador de la República, justamente por la envergadura del cargo que tiene, que considera que tiene algún antecedente de un hecho que sea una falta administrativa o una falta de la probidad grave, estoy disponible que formalmente me la presente, y obviamente respecto a eso va a haber una investigación. Hasta ahora eso yo no lo he recibido«, dijo el subsecretario.