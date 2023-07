Comparte

La alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, se refirió durante la noche del lunes a la acusación realizada por el senador Fidel Espinoza (PS), quien aseguró que la Municipalidad de Santiago «aportó más de $120 millones» a la fundación Urbanismo Social.

«Urbanismo Social recibía millonarios recursos no solo del Minvu, sino tambien de Gobiernos Regionales, Instiruciones públicas como el Fosis. Pero ojo, también de Municipios», declaró el legislador a través de Twitter, adjuntando un documento en el que se acordaba un convenio entre ambas partes.

«Aprúebese el convenio de transferencia de recursos del proyecto denominado «Diseño de arquitectura y especialidades rehabilitación inmueble Av. Diego Portales 2717-2725«, suscrito el 22 de marzo de 2023, entre la Ilustre Municipalidad de Santiago, representada por su alcaldesa, doña Irací Luiza Hassler Jacob y la Fundación Urbanismo Social, representada por su director ejecutivo, don Camila Ramírez Gatica», se declara en el documento.

En ese sentido, la autoridad comunal negó lo afirmado por el parlamentario, señalando además que la fundación «no cumplió» ciertos requisitos, por lo que no se procedió a realizar el convenio en cuestión.

«Estimado Senador, está equivocado. En esta administración, no hay ninguna transferencia de dinero a Urbanismo Social. Dicha Fundación no cumplió requisitos importantes y por ello se decidió no avanzar en ese convenio», fueron los dichos de la alcaldesa.

De esta forma desde el municipio señalan que pese a existir el decreto, las transferencias nunca se alcanzaron a realizar, esto debido a la revisión del contrato anterior. Se espera que durante esta jornada la Municipalidad de Santiago responda a los concejales de la comuna y los parlamentarios que solicitaron los detalles de aquella decisión.