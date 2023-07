Comparte

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, analizó el Caso Convenios, teniendo una muy mala opinión del actuar del partido Revolución Democrática (RD).

En conversación con el matinal «Mucho Gusto», de Mega, la jefa comunal recordó que “a nosotros nos pasó algo bastante parecido en Providencia».

«Llegamos con un hoyo grande. La alcaldesa (Josefa Errázuriz) no sabía del tema, pero eran personas de Revolución Democrática los que estaban a cargo y nos dejaron un hoy de 7 mil millones de pesos. La justicia no actúa rápido, llevamos seis años con ese juicio y aún no pasa nada”, señaló, según recogió La Tercera.

Refiriéndose a un posible cambio de gabinete, dijo que cree que el ministro de Vivienda, Carlos Montes (PS), es una persona proba, pero se le va a hacer muy difícil seguir adelante por las constantes interrogantes frente al tema.

Más tajante fue su opinión con respecto al ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, diciendo que «él está quemado». “Él tiene que irse, no tiene nada que hacer ahí (en su ministerio). Su partido ha demostrado ser un asco”, sentenció Matthei.