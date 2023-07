Comparte

El Ministro de Vivienda, Carlos Montes, que se encuentra en el ojo del huracán por el caso ‘convenios’ no descartó que pudiesen haber otros hechos ligados a la relación entre el Estado y fundaciones, tras una semana marcada por la presentación de más denuncias desde el Gobierno.

Dentro de este escenario, el titular del Minvu sostuvo que colaborarán presentando todos los antecedentes ante el Ministerio Público. “Queremos que haya total claridad y transparencia, como nos ha planteado el Presidente de la República”, enfatizó el secretario de Estado.

Montes también se refirió a la posibilidad que existan otros hechos de convenios entre el Minvu y fundaciones, señalando que no es algo que se pueda descartar: “Si descarto o no que hayan otros hechos ligados a fundaciones en general la organización del Estado, no puedo descartarlos. Espero que no lo haya, espero que esto haya sido algo más focalizado, pero no tengo elementos como para decirlo”.

También reiteró críticas al sistema de convenios, apuntando que se debe cambiar la legislación. “Sabemos que en el marco de los convenios tienen muchos defectos, del año 2015 se hizo la norma, en 2019 se hizo el primer proyecto y se mantuvo un sistema que creemos que hay que cambiarlo porque tiene muchos defectos para seleccionar las empresas, para establecer los costos, para rendiciones, etc.”.