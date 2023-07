Comparte

La Cámara de Diputados rechazó la admisibilidad de la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. En contra hubo 78 votos y a favor 69.

El debate se inició de inmediato en el fondo, luego de que la defensa del secretario de Estado no apelara a la cuestión previa. Esto es, la impugnación de los requisitos formales para la formulación del libelo.

A Ávila, denunciado por la oposición, excepto por Evópoli que decidió no apoyar el libelo en la votación, se le acusó de infringir al derecho preferente de los padres a educar a sus hijos con la implementación algunas políticas, de infrigir la Ley General de Educación por excluir a estudiantes con discapacidad, el incumplimiento del rol de supervigilancia del Mineduc, como en el caso de la Junaeb, entre otros.

Al llegar al Congreso, el ministro afirmó que «estoy muy convencido que en nuestra gestión, y en particular yo, no he faltado ni a la Constitución ni a las leyes».