Evópoli determinó la libertad de acción para sus miembros con respecto a la acusación contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, que se vota este miércoles en la Cámara de Diputados.

A través de una declaración pública, firmada por el jefe de bancada de la colectividad, Francisco Undurraga, indicó que «en el caso de los diputados de Evópoli, quien habla, Francisco Undurraga y Jorge Guzmán hemos llegado a la conclusión que a pesar de la paupérrima gestión del ministro Ávila, el libelo presentado por los legisladores no permite jurídicamente aprobarlo».

«No desconocemos ni apoyamos los altos niveles de irregularidades, abandono y sobre

ideologización con que conduce el ministerio de Educación el señor Ávila, los casos recientemente conocidos de la Juaneb no se contemplan en el texto presentado y sometido a los parlamentarios, por lo cual a pesar de estar en contra de las acciones conocidas con posterioridad, queremos una política seria y responsable no podemos mezclar lo conocido por la prensa y diversos denunciantes con lo refrendado en el libelo acusatorio«, argumentan.

«Desde esta tribuna, los militantes de Evópoli, siempre estaremos en favor de la transparencia y la buena gestión, pero no participaremos en una acusación débil, difusa y que no reúne los requisitos del Artículo 52 de la Constitución de la República de Chile«, señala el texto.

Sin embargo, emplazaron al Presidente Gabriel Boric «para que de una vez por todas ponga a la cabeza del ministerio» a una persona «con mayores capacidades».

Finalmente, expresaron que que «Evópoli es fundador de Chile Vamos y no hemos nunca a pesar de las legítimas diferencias que hemos tenido atacado a nuestros socios, de los cuales tenemos el máximo respeto, ya que hemos construido juntos un proyecto político que nos permitió llegar a la Moneda con el Presidente Piñera y esperamos que juntos podamos volver a gobernar los destinos de nuestro país, precisamente como no lo ha hecho el Frente Amplio ni el Partido Comunista, es decir, con transparencia, diligencia, probidad y siempre poniendo a los ciudadanos en el centro de nuestra gestión buscando servir y no ser servidos».