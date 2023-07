Comparte

Al igual que las voces de Renovación Nacional (RN), como las de su presidente Francisco Chahuán o la senadora del partido Paulina Núñez, quienes plantearon crear una «coalición de oposición 2.0», el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, expuso una idea similar frente al fracaso de la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila.

“Frente a un muy mal Gobierno, Chile no merece tener una mala oposición. Frente a la izquierda que hace de la división y el eslogan su eterno negocio no se pueden oponer partidos que improvisan sus decisiones y actúan como si el país no tuviera urgencias sociales más graves que solucionar”, dijo Carter.

Agregó que “el doble desafío de recuperar la seguridad para nuestros compatriotas y de convertir el crecimiento económico en un deber ético, nunca podrá ser encarnado por un grupo de partidos que se diluye entre sus pequeñas agendas y torpes luchas de poder«.

«El espectáculo de este miércoles, no sólo es un regalo para un Gobierno que agoniza entre su incoherencia y el escándalo de las #FundacionesTruchas, sino que también es la notificación de que sin una nueva coalición y sin un cambio de rumbo, no sólo no habrá futuro gobierno: simplemente no habrá futuro«, concluyó Carter.