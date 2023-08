Comparte

El expresidente Sebastián Piñera, en entrevista con La Tercera, planteó crear una gran alianza de oposición que vaya desde Republicanos, pasando por Chile Vamos e incluyendo a Demócratas y Amarillos.

A la proposición no le fue bien, pues estos últimos no quieren pactar con los Republicanos y desde la UDI también lo ven difícil. Así lo dijo el diputado del partido Juan Antonio Coloma, en entrevista con «La Mañana de Agricultura».

«Desde la UDI estamos trabajando para construir una oposición que permita hacer una real alternativa de gobierno a este mal gobierno», partió diciendo.

«Sabemos que si queremos ganar la próxima presidencial tenemos que lograr una cantidad importante de personas que se sumen a nuestro proyecto político. Y para eso, obviamente, uno tiene que tener sintonía. De ahí a hacer una alianza política, la verdad es lo que veo más difícil, sobre todo en las dimensiones que planteó el expresidente«, dijo.

En ese sentido, planteó que «lo que nosotros tenemos que ver es cómo podemos ir construyendo una alternativa que, probablemente en una segunda presidencial, aquellas personas que le dieron la elección al Presidente Boric, esta vez estén dispuestos a apoyarnos y no solamente apoyarnos en una elección sino a compartir un diagnóstico común».

Caso Convenios

Frente a los robos en reparticiones pública y el último que fue víctima el jefe jurídico del Ministerio del Interior, Coloma ve que hay mucha coincidencia.

«Uno puede pensar las cosas de varias formas: que esto simplemente es una confabulación de hechos de mala suerte, cuestión que honestamente me niego a creerlo o que aquí se ha ido, paulatinamente, sacando información de la investigación, porque no es cualquier computador, no es cualquier teléfono, no es a cualquier persona. Se terminan robando computadores, teléfonos de personas que evidentemente están jugando un rol en la investigación. Uno se dice ‘cómo tanta mala suerte’ que justo en las últimas 72 horas se roben el teléfono a uno, el computador al otro, el iPad al tercero. Y todas personas relacionadas», dijo.

«Que justo le roben a las personas indicadas, aquellos temas que tienen que ser parte de una investigación, es lo que lo hace sospechoso. No quiero ir más allá, porque no tengo más prueba. Pero obviamente, cuando le están robando a las personas involucradas en los casos, justo lo que necesitan traspasar es raro», agregó.

«Lo que sí me preocupa es la lentitud en el caso de incautar algunos celulares y algunos computadores por parte de la Fiscalía. Siento que aquí no podemos seguir dependiendo o con el riesgo de que sigan robando, que se sigan perdiendo temas que pueden ser fundamentos para la causa», sentenció.