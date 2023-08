Comparte

El Presidente Gabriel Boric criticó a Renovación Nacional por el respaldo que le dio a la diputada María Luis Cordero luego de ser desaforada por la querella por injurias con publicidad interpuesta por la senadora Fabiola Campillai.

A través de Twitter, el Mandatario escribió: «Que lamentable que la derecha chilena defienda a una diputada que miente y revictimiza a quien fue privada de su vista para siempre por un disparo de una lacrimógena (Senadora Fabiola Campillai)».

«Más allá del debate jurídico, no normalicemos estos retrocesos en nuestra convivencia», agregó.

El diputado Frank Sauerbaum, jefe de la bancada de RN, dijo, según consignó La Tercera, que su partido “es respetuoso de los fallos judiciales y será la propia Dra. Cordero quien tendrá que responder ante la justicia por sus dichos».

«No compartimos por muy hiriente que sean, los dichos contra la senadora Campillay. La relación con la Dra. Cordero no va a cambiar por este desafuero, porque fue una discusión que ya tuvimos en la bancada. La Dra. Cordero es una diputada independiente, por tanto, va a seguir perteneciendo a la bancada de RN”, señaló.

Y agregó que “ella pidió disculpas, a mí en lo personal por este mal rato y por lo que significaba la exposición en que ponía a la bancada. Efectivamente, ella puso a disposición su estadía en la bancada, pero nosotros no aceptamos que abandone la bancada por el aporte que ella significa a RN”.

Además, aseguró que lo expresado por Cordero se trató de una opinión y no se ajusta al desafuero. «Esta es una opinión, por muy hiriente que esta sea, es solo una opinión. No da para un delito, yo creo que esto va a terminar en una simple multa o en un llamado de atención de la justicia, pero no reviste carácter de delito en ningún caso”, dijo.

¿Qué dijo la doctora Cordero?

En un programa radial, la doctora Cordero aseguró que la senadora Campillai «no es totalmente ciega».

“La señora Campillai que se descubrió que ve. Se acuerda que yo le dije que ella votó y le achuntó en el hoyo de la urna, porque ella tiene un ojo bueno. Ella no es totalmente ciega”, manifestó en la radio El Conquistador.

“Tiene un ojo que le funciona y el otro día un cabro la pilló hablando por celular en un pasillo, le tomó una foto y la subió a las redes. Ella no es ciega total. Entonces ella manda a quemar el país, a quemar los metros”, añadió la diputada y psiquiatra.