Este miércoles la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, hizo un llamado a la oposición para avanzar en el diálogo por la reforma de pensiones y el pacto fiscal.

“Las pensiones en nuestro país son malas, eso es incuestionable, son paupérrimas. Hay otra cosa que podemos afirmar y es que el sistema de AFPs fracasó, la consecuencia de ello es que tenemos bajas pensiones”, señaló.

“A pesar del clima crispado, a pesar de la odiosidad en la que muchas veces cae la política o el debate público, hoy día tenemos a nuestra ministra del Trabajo y nuestro ministro de Hacienda recorriendo distintas regiones y zonas para dialogar en torno a la reforma de pensiones, tan necesaria en Chile, pero también al pacto fiscal”, sentenció.

Al referirse al pacto fiscal, la ministra señaló que este busca cubrir las necesidades de la gente.

“Seguimos siendo un país desigual y para enfrentar esa realidad necesitamos un pacto fiscal que nos permita tener los recursos de los que más tienen, a través de los impuestos que los recauda el Estado, para financiar esas necesidades”, añadió Vallejo.

“Cuando el país no avanza en reforma de pensiones, cuando el país no logra avanzar en un pacto fiscal o no logra avanzar en aquellos acuerdos que habiliten dar respuesta a las necesidades de la gente, es el pueblo, la ciudadanía, las personas las que pagan los costos”, afirmó.