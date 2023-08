Comparte

“Yo cerré… di la orden. No se pudo. No me hicieron caso, pero bueno (…) quien tenía que hacerlo no me hizo caso”, dijo la expresidenta Michelle Bachelet sobre una de sus últimas órdenes al mando: cerrar el penal Punta Peuco.

Finalmente, esto fue reconocido por el ministro de Justicia de la época, Jaime Campos, quien fue el que no firmó el decreto emanado por la exmandataria.

A través de una carta a El Mercurio, Campos expuso: «No pretendo polemizar con nadie, pero tiene toda la razón la ex Presidenta Bachelet cuando, en entrevista televisiva, reproducida por su diario, manifiesta que, en relación con un decreto referente al penal de Punta Peuco del día 11 de marzo de 2018, sin precisar su contenido, ‘di la orden, no se pudo, no me hicieron caso’, reiterando que ‘quien tenía que hacerlo no me hizo caso'».

Campos precisó que «quien se negó a firmar tal decreto fue el suscrito, ministro de Justicia a la época, me permito señalarle que efectiva y afortunadamente ‘no le hice caso’ a la Presidenta, puesto que, como indiqué en su momento, habida consideración de la oportunidad y contenido del documento que me exhibieron, además de ser jurídicamente ineficaz, su firma habría implicado una transgresión a la Constitución y la ley, exponiendo a los suscriptores (Presidente de la República y ministro de Justicia) a las responsabilidades políticas y penales pertinentes«.

El ex titular de Justicia agregó que «en nuestro ordenamiento jurídico los ministros de Estado no son meros amanuenses o ‘fiel de fechos’ del Presidente, como algunos desgraciadamente creen y practican, sino que su obligación es implementar las políticas que promueve el jefe de Estado dentro de la Constitución y la ley que juraron respetar al momento de asumir el cargo».

Por último, escribió que «creo que cumplí con mi deber, evité perniciosas consecuencias y, por ende, tengo mi conciencia muy tranquila».