La tarde de este jueves, la ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, abordó los polémicos dichos del Presidente Gabriel Boric, quien tras el velorio del histórico líder del Partido Comunista, Guillermo Teillier, sostuvo que «hay otros que mueren de manera cobarde para no enfrentar la justicia«.

Aquella frase que emitió el jefe de Estado fue en el marco del suicidio del militar en retiro Hernán Chacón, quien se suicidó tras ser condenado a 25 años de cárcel por el asesinato de Víctor Jara y Littré Quiroga.

«El Presidente, lo que hace en sus declaraciones, en general sobre los 50 años, tienen que ver con empatizar con quienes han estado durante más de tres, cuatro, cinco décadas buscando justicia sin el respaldo de las instituciones del Estado», dijo la secretaria de Estado al ser consultada por los dichos del Mandatario.

Por lo tanto, señaló que se debe «entender el fondo de lo que dice el Presidente y no solamente enfrascarnos en interpretaciones de sus dichos y en declaraciones cruzadas, porque aquí lo que se señala básicamente es la injusticia y la sensación, y la impunidad, que viven hasta el día de hoy muchos compatriotas».

«Aquellos que fueron responsables institucionalmente de perpetrar los crímenes más brutales que ha conocido nuestra historia no quisieron hacerse responsables, pedir perdón, entregar información y enfrentarse a la justicia», agregó.

Bajo esa línea, sostuvo que cuando «cuando habla de un acto de cobardía, se refiere a esa incapacidad de enfrentarse a la verdad, de hacerse responsable frente a los hechos brutales que se cometieron. Y frente a la incapacidad de asumir la responsabilidad frente a la justicia. Ese es el trasfondo de las palabras del Presidente».

Por ello, la ministra Vallejo indicó que para «tener un encuentro como país y «poder sanar», «necesitamos verdad, justicia».

«La justicia no se pide y no se exige por odio, se exige por amor a la humanidad. La venganza es la que mueve los hilos, no ayuda a reparar, la justicia sí y la ausencia de justicia daña aún más las heridas que están abiertas», reflexionó.