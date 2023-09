Comparte

Chile Vamos presentó su propia declaración en el marco de los 50 años del 11 de septiembre y, en ese contexto, también confirmó que no irán a la ceremonia oficial en La Moneda sobre esta conmemoración.

La carta «renueva» siete compromisos por parte de la UDI, Renovación Nacional (RN) y Evópoli:

«Nuestro compromiso con la democracia, comprometiéndonos a usar siempre los mecanismos institucionales como medio para resolver nuestras diferencias». «Nuestro compromiso con la Constitución y las leyes, respetando en toda acción el Estado de Derecho». «Nuestro compromiso con los derechos humanos, propiciando su protección y respeto irrestricto en toda circunstancia y oportunidad». Nuestro compromiso con la paz y la buena convivencia, condenando toda expresión, movimiento o llamado que se valga de la violencia o el terrorismo para la promoción de sus ideas o el logro de sus objetivos. Nuestro compromiso con la promoción de la dignidad humana en todas sus formas, como fuente de libertades y de garantías sociales que comprometen a todos y cada uno. Nuestro compromiso con la libertad de pensamiento y de expresión, favoreciendo el pluralismo y la diversidad de ideas, en un ámbito de respeto, verdad y ecuanimidad. Nuestro compromiso con la seguridad del país y su población, fortaleciendo la tarea de protección y resguardando a quienes cumplen dicha labor.

Presidente Boric, «usted será el responsable»

La principal diferencia entre esta misiva y la del Gobierno, de acuerdo a Chile Vamos, es la condena a la violencia. Así lo dijo el presidente de RN, Francisco Chahuán.

«Nosotros hemos sido en esta declaración muchos más profundos y contundentes, y sin prejuicio, para condenar toda forma de violencia, tanto ocurrido antes del 11 de septiembre de 1973, desde el 11 del ’73 y, por supuesto, la que ocurre todo y cada uno de los días», esta última incluye la ocurrida durante el estallido social, dijo el senador.

«Acá nosotros vemos prejuicio por un sector de una de las coaliciones oficialistas que prefiere una frase anodina y no la profundidad de el desafío que involucra ser condescendientes o haber estimulado en su momento la violencia», agregó.

«La oposición acá tiene una sola posición: la condena de la violencia es la base de la convivencia democrática. Por tanto, yo llamo al Presidente Boric a que recoja esta carta, invitarlos a leerla. Lo invitamos a suscribirla. Y lo interpelamos a que él construya un clima de unidad a pocos días del 11 de septiembre», dijo.

«Presidente Boric, usted será responsable del clima que usted ha construido en los últimos días, y que no me cabe la menor duda, que si no genera un pie atrás respecto de generar puntos de fricción, lamentablemente podríamos tener un 11 de septiembre violento», interpeló al Mandatario.

No van a La Moneda

Por su parte, el presidente de la UDI, Javier Macaya, señaló que «yo quiero decirle al Presidente Boric que la declaración que presentamos hoy día como Chile Vamos es una oportunidad para el Gobierno. Todo lo que ha hecho el Gobierno en los últimos meses ha sido contribuir a generar un clima de confrontación, de odiosidad, de imponer una sola verdad histórica. Le quedan poco días y esta carta es un buen insumo para que el Gobierno enmiende, en los pocos días que quedan, el rumbo que ha sido esta conmemoración que ha estado marcada por una sola visión unilateral, por odiosidad».

«Nosotros no vamos asistir al acto el lunes en La Moneda. Yo quiero ponerle en contexto. A ese acto van asistir personas que con mezcla de rabia, dolor, absolutamente justificable y entendido, personas que fueron víctimas ellos o sus familiares muy dolorosas en el pasado, que contribuir a un clima que se puede ser apología a figuras que nos parece que nosotros no nos parece que merezcan homenajes, como al expresidente Salvador Allende. Son actos en que el texto que se firma es tan importante como el contexto como que dan las situaciones. En ese contexto nosotros no vamos a participar«, sentenció.